Logitech G502 X: mouse da gaming mostruoso in MEGA sconto (-42%)

Sei da tempo alla ricerca di un ottimo mouse che sia caratterizzato da fluidità e precisione? Ti piace passare il tuo tempo libero a giocare ai videogiochi e cerchi un dispositivo che possa aiutarti in ogni tua sfida contro gli altri giocatori? Bene, per tua fortuna, oggi puoi approfittare di un’occasione pazzesca: puoi portarti a casa l’imperdibile mouse da gaming Logitech G502 X in mega offerta, al prezzo di soli 54,99 euro invece di quasi 95 euro.

Ebbene si, se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 42%, questo eccezionale dispositivo sarà tuo al prezzo così ribassato. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo, Quindi, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questo eccezionale mouse, nasce sulla base del design del G502 dello stesso marchio, ma il nuovo G502 X è stato progettato nuovamente con tecnologie più innovative dedicate agli appassionati del gaming. Non manca infatti la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch così da poter avere una velocità e un’affidabilità pazzesche.

Particolarmente preciso e fluido, questo mouse da gaming è completo di pulsante DPI Shift reversibile e rimovibile, in questo modo avrai la possibilità di personalizzarlo in base alle tue esigenze. Con una Rotella di scorrimento a doppia modalità ridisegnata, questo prodotto è assolutamente imperdibile, soprattutto a questo prezzo super conveniente.

Dunque, l’unica cosa che ti resta da fare è quella di correre su Amazon e acquistare subito questo mostruoso mouse Logitech G502 X in mega offerta al prezzo di soli 55 euro circa. Affrettati, lo sconto del 42% non durerà per sempre!