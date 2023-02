Logitech G502 X: il mouse da gaming definitivo in super sconto su Amazon

Il Logitech G502 X è un mouse da gaming che si distingue per le sue caratteristiche all’avanguardia e per la sua eredità legata al popolare design G502 di Logitech. Attualmente in sconto del 25% su Amazon, questo mouse senza fili adesso ha un prezzo di soli 123,73 euro. Questo prodotto ti offre prestazioni di altissimo livello mentre giochi per garantire la massima precisione e velocità.

Logitech G502 X: sta andando letteralmente a ruba

Logitech G502 X è dotato di una tecnologia ibrida ottico-meccanica di switch chiamata LIGHTFORCE, che garantisce un azionamento preciso e una risposta nitida. Inoltre, la connettività wireless LIGHTSPEED offre una risposta più veloce del 68 percento rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità. Il sensore per gaming HERO 25K di questo mouse è estremamente preciso fino al sub-micron, garantendo un alto livello di prestazioni su computer. Il pulsante DPI Shift è stato riprogettato e rende possibile una personalizzazione ottimale in base alla presa e alle preferenze del giocatore.

Logitech G502 X ha la rotella di scorrimento a doppia modalità, ridisegnata per l’occasione, consente di passare rapidamente dal rapido scorrimento libero alla modalità riga per riga, con la possibilità di inclinare a sinistra e a destra per due controlli personalizzabili extra. Il mouse è inoltre compatibile con POWERPLAY, una soluzione di ricarica wireless esclusiva di Logitech che mantiene il mouse carico durante il gioco e a riposo.

Logitech G G502 X è disponibile in due colori: bianco e nero, per soddisfare le preferenze estetiche di ogni giocatore. In definitiva, questo mouse da gaming rappresenta un’ottima scelta per chi vuole avere un prodotto affidabile, preciso e all’avanguardia, senza rinunciare alla personalizzazione e alla convenienza. Non perdere questa incredibile opportunità su Amazon e acquista questo fantastico prodotto ad un prezzo di soli 123,73 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.