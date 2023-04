Logitech G502 HERO: mouse da gaming con prezzo BOMBA

Il mouse da gaming Logitech G502 HERO è un prodotto di qualità superiore che offre funzionalità avanzate e qualità di costruzione eccellente. Presentando una vasta gamma di funzioni per i giocatori, questo dispositivo è perfetto per coloro che richiedono precisione e personalizzazione. Grazie a uno sconto FOLLE del 46% su Amazon, questo fantastico mouse da gaming ha un prezzo BOMBA di soli 49,99 euro.

Logitech G502 HERO: non puoi trovare mouse da gaming migliore a questo prezzo

Il sensore Gaming HERO è una delle principali caratteristiche del mouse da gioco Logitech G502 HERO. Questo sensore ottico offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione, garantendo un controllo preciso durante il gioco. Inoltre, 11 pulsanti programmabili e la rotella di scorrimento ultraveloce doppia modalità, offrono un controllo completamente personalizzato delle impostazioni di gioco.

Il sistema di regolazione del peso del Logitech G502 HERO è anche un’aggiunta utile per i giocatori. Aggiungi fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento. Questo ti consente di regolare il tuo stile di gioco in base alle tue esigenze e preferenze. La tecnologia LIGHTSYNC è un’altra caratteristica unica di questo eccezionale mouse da gaming. Questa feature offre un’illuminazione RGB completamente personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gioco.

Il tensionamento meccanico dei pulsanti è un sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del Logitech G502 HERO per un clic preciso e un comando rapido. Questo sistema di tensionamento è progettato per fornire una risposta rapida e precisa ogni volta che premi un pulsante. Inoltre, il Logitech G502 HERO è prodotto da uno dei marchi di accessori gaming più venduti al mondo.

In sintesi, il mouse da gaming Logitech G502 HERO è un prodotto di qualità superiore che offre funzionalità avanzate e qualità di costruzione eccellente. Se sei un giocatore che richiede precisione e personalizzazione, questo dispositivo è la scelta definitiva per te. Con lo sconto pazzesco del 46% su Amazon, questa è un’offerta che non puoi perdere. Acquista subito questo fantastico mouse da gaming ad un prezzo stracciato di soli 49,99 euro, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano definitivamente.

