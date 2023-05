Logitech G432, potenti cuffie da gioco in super offerta: RISPARMI IL 58%

Oggi Amazon ti aiuta a potenziare la tua postazione da gaming ad un prezzo competitivo. Le Logitech G432 sono delle cuffie da gaming estremamente comode e funzionali, caratterizzate da un design pulito e accattivante. Normalmente vengono proposte a poco meno di 100€, ma oggi possono essere tue a solamente 39,99€. Un prezzo decisamente niente male, per un prodotto di estrema qualità, adatto anche ai giocatori più esigenti.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita. Le Logitech G432 sono in disponibilità immediata, il che significa che se le ordini subito le riceverai a casa entro domani.

Le cuffie Logitech G432 offrono un’esperienza di gioco coinvolgente e cinematografica grazie ai potenti driver audio da 50 mm. Questi driver producono un audio dettagliato che ti immergerà completamente nel mondo virtuale del gioco. Con le cuffie DTS:X 2.0, potrai godere di un audio surround che va oltre i tradizionali canali 7.1, permettendoti di individuare con precisione i nemici in qualsiasi posizione. “Sarai al centro dell’azione, vivendo ogni momento in modo nitido e coinvolgente”, spiega il produttore. Per la massima comodità, le Logitech G432 sono dotate di un microfono flip-to-mute da 6 mm e di un controllo del volume facilmente accessibile.

I tuoi compagni di gioco sentiranno la tua voce nitida e potente grazie al microfono a braccio da 6 mm, mentre potrai regolare il volume con facilità. Queste cuffie sono compatibili con tutte le piattaforme di gioco, inclusi PC, Mac con DAC USB, console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite cavo da 3,5 mm. Potrai utilizzarle su qualsiasi dispositivo per goderti un audio di qualità eccezionale. Inoltre, le Logitech G432 sono progettate per offrire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Le morbide copriorecchie e la fascia per la testa in similpelle deluxe leggera riducono la pressione sulle orecchie, consentendoti di giocare per ore senza alcun disagio. Inoltre, le cuffie possono ruotare fino a 90 gradi per una maggiore praticità. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.