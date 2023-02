Logitech G413 TKL SE: la perfezione per il gaming a un prezzo WOW

Uno degli accessori indispensabili per ogni appassionato di PC è la tastiera che deve essere di buona qualità, ma spesso alcuni utenti non vogliono spendere grosse cifre. Se poi siete degli appassionati di gaming, allora la tastiera è il primo passo per essere competitivi. Oggi vi parliamo di un’offerta su Amazon che non potete farvi scappare e che riguarda la tastiera Logitech G413 TKL SE il cui prezzo di 84,99 euro scende fino a 53,49 euro grazie allo sconto del 37%.

Tastiera da gaming Logitech G413 TKL SE: caratteristiche principali

Stiamo parlando di una tastiera meccanica in cui ogni tasto ha un suo individuale interruttore, in questo caso Romer G Tactile, con solo il feedback tattile (simili agli Cherry MX Brown). Un buon compromesso per chi cerca reattività e silenziosità, con il feeling delle vecchie tastiere a membrana. La tastiera presenta inoltre una comoda retroilluminazione brillante ideale per le sessioni di gioco notturne.

La G413 TKL SE di Logitech è inoltre una delle poche tastiere meccaniche ad offrire il layout italiano, ed una struttura completa di tastierino numerico. Grazie ad un telaio in alluminio ed i piedini antiscivolo, rappresenta una delle migliori soluzioni per robustezza e stabilità, ma con delle dimensioni più compatte che ci siano: solo 355 x 363 mm. Questa tastiera da gaming presenta anche la funzione anti-ghosting per offrire prestazioni ancora più affidabili rispetto alle tastiere meccaniche non appositamente pensate per il gioco.

A soli 53,49 euro su Amazon, è senza dubbio un prodotto di altissima qualità ad un prezzo davvero contenuto per la categoria in cui si pone. Disponibilità immediata e quindi consegne rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

