Logitech G413 SE è la tastiera meccanica DEI SOGNI: falla tua ORA

Se sei un appassionato di videogiochi, saprai sicuramente quanto sia importante avere una tastiera di qualità per avere una buona esperienza nel corso delle tue sessioni di gaming. Se ancora ne sei sprovvisto non ti rattristare: con la Logitech G413 SE non rimarrai insoddisfatto.

Disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, ovvero 69,99€, se la ordini approfitti di un ribasso del 26% che non è affatto male. Cosa stai aspettand0?

Le spedizioni, ti ricordo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime.

Logitech G413 SE: la tastiera da gaming meccanica che non ti aspetti

La prima caratteristica che contraddistingue questa tastiera di Logitech è la sua struttura, ovvero una full size che comprende tutti i tasti utili, il tastierino numerico ed i tasti di funzione.Perfetta sia per gli appassionati dei videogames che per chi lavora al computer tutto il giorno, ti offre funzionalità su funzionalità senza farti mancare niente sottomano.

La vera potenza della Logitech G413 SE si nasconde però sotto i tasti. Al di sotto dei copritasti in PBT estremamente robusti, sono infatti presenti degli switch meccanici Tactile progettati appositamente per offrirti una risposta rapida e precisa. Inoltre, grazie alla scocca superiore in lega di alluminio di qualità aeronautica, non dovrai minimamente preoccuparti delle tue sessioni gaming più ardite in quanto non si farà un bel niente!

Infine posso dirti che è anche dotata di una retroilluminazione LED bianca, pensata appositamente per favorire la concentrazione e la reattività.

Cosa stai aspettando? Se sei alla ricerca di una tastiera meccanica di buona fattura, non puoi farti scappare questa super promo. Acquista subito la nuova Logitech G413 SE su Amazon al piccolissimo prezzo di soli 69,99€.

Ordinala ora, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.