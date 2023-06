Logitech G402: prezzo BOMBA per l'incredibile mouse da gaming

Se sei un appassionato di videogiochi e cerchi un mouse da gaming di alta qualità, potresti considerare l’incredibile offerta su Amazon per il mouse da gaming Logitech G402. Questo mouse, con uno sconto FOLLE del 53%, offre prestazioni eccezionali a un prezzo estremamente conveniente di soli 32,99 euro.

Logitech G402: mouse da gaming di alta qualità, ad un prezzo ridicolo su Amazon

Una delle caratteristiche più impressionanti del Logitech G402 è il suo tracciamento ad alta velocità. Grazie al suo motore Fusion Engine, questo mouse è in grado di offrire una delle velocità di tracciamento più elevate tra i mouse gaming ottici, raggiungendo fino a 500 IPS (inches per second). Ciò significa che le tue mosse verranno rilevate e trasmesse al gioco con estrema precisione, consentendoti di reagire istantaneamente e di avere un vantaggio competitivo significativo.

Un’altra caratteristica interessante del Logitech G402 è la possibilità di personalizzare i pulsanti. Questo mouse è dotato di otto pulsanti programmabili, consentendoti di adattarlo al tuo stile di gioco preferito. Puoi configurare i pulsanti in base alle tue esigenze e salvare le impostazioni direttamente sul mouse tramite la connessione USB. In questo modo, avrai sempre accesso rapido alle tue configurazioni personalizzate, indipendentemente dal computer su cui giochi.

Il Logitech G402 offre anche una vasta gamma di valori DPI istantanei. Puoi scegliere tra quattro impostazioni DPI diverse, che vanno da 250 DPI per un targeting preciso dei pixel, fino a 4.000 DPI per manovre fulminee. Questa flessibilità ti permette di adattare la sensibilità del mouse alle tue esigenze di gioco e di ottenere la massima precisione e velocità in base alla situazione.

Inoltre, il Logitech G402 offre una risposta veloce grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 1 ms. Questo significa che le tue mosse sul mouse vengono trasmesse al gioco in tempo record, senza alcun ritardo o rallentamento. La sensazione di reattività istantanea può fare la differenza nei momenti cruciali del gioco, consentendoti di ottenere risultati migliori e di essere più competitivo.

Il design del Logitech G402 è stato appositamente pensato per il comfort durante le sessioni di gioco prolungate. Il mouse è realizzato con materiali leggeri e presenta impugnature in gomma per una presa salda e confortevole. Inoltre, i piedini a basso attrito consentono al mouse di scorrere senza problemi su qualsiasi tipo di tappetino per mouse, garantendo un controllo fluido e preciso.

In conclusione, se stai cercando un mouse da gaming ad alte prestazioni per le tue sessioni di gioco e vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualità, non perdere questo affare su Amazon. Il Logitech G402, con uno sconto incredibile del 53% su Amazon, è un’occasione unica al prezzo ridicolo di soli 32,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

