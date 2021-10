Logitech G402 è PERFETTO per le tue partite al PC (metà prezzo)

Logitech G402 è un mouse da gaming pressoché perfetto. Completo di tutto ti permette di giocare per ore e ore senza mai stancarti e soprattutto di primeggiare nelle tue sfide. Se non fosse così eccezionale non sarebbe amato da così tanti giocatori, no? Se lo avevi avvistato ti comunico che è il tuo giorno fortunato visto che è in offerta su Amazon a soli 34,99€. Lo sconto del 50% è una vera bomba da non prendere alla leggera.

Con le spedizioni Prime lo ricevi in 48 ore massime e senza costi aggiuntivi.

Un mouse per diventare Pro Player: Logitech G402

Logitech G402 si presenta come un mouse dall'estetica accattivante e che senza ombra di dubbio può portare un di più alla tua postazione gaming. Nonostante l'abito non faccia il monaco, in questa colorazione nera opaca con tocchi di brio dovuti all‘illuminazione RGB è veramente bello.

Appartiene alla tipologia cablata quindi lo colleghi al tuo computer mediante una semplicissima porta USB. Una volta collegato con il software Logitech puoi personalizzarlo come vuoi adattandolo alle tue esigenze e cucendo un'esperienza unica.

Ti mette a disposizione ben 8 pulsanti programmabili, alcuni di questi li attivi con il pollice quindi stai attento perché è perfetto per te se utilizzi la mano destra. Come sensore ne integra uno ottico che raggiunge i 4000DPI massimi, il che è veramente ottimo.

Lo utilizzi su laptop, su computer e su sistemi sia Windows che MacOS.

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse, approfitta subito dell'offerta e acquista questo Logitech G402 su Amazon a soli 34,99€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Nel caso in cui tu non sia abbonato, non farti problemi: le spedizioni sono gratuite anche per te ma ci impiegano qualche giorno in più.