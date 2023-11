Logitech G402 è il mouse da GAMING da AVERE: 29€ con il Black Friday

Amazon è pronto a sorprenderti con una eccellente offerta per il mouse da gaming Logitech G402. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 25% in occasione del Black Friday, il mouse del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 29€.

Non lasciarsi confondere e distrarre dal prezzo molto economico: milioni di gamer in tutto il mondo utilizzano ogni giorno il mouse da gaming di Logitech e non ne possono fare più a meno.

Appena 29€ su Amazon per il mouse da gaming Logitech G402: occasione storica

Leggero e comodissimo da utilizzare per tutto il giorno, il mouse da gaming monta un sensore da 4000 DPI per una precisione di puntamento al pixel. Compatibile al 100% con tutti i PC da gaming e anche i Mac di Apple, il mouse monta complessivamente 8 pulsanti liberamente programmabili secondo le tue personali esigenze. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 1ms è perfetta per garantirti zero lag tra i movimenti della mano e la risposta del puntatore in gioco.

Con un prezzo finale di vendita su Amazon di appena 29€, il mouse di Logitech è quello che viene definito come un must buy a 360°; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.