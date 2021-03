I nuovi auricolari di Logitech sono pensati appositamente per il gaming da mobile o per tutti quei device che posseggono una porta USB di tipo C. Di fatto, oltre ad avere il cavo jack 3,5 mm, hanno anche un connettore USB C per essere ancora più versatili ed essere adoperate su una miriade di periferiche, siano esse dei dispositivi come tablet, smartphone e molto altro ancora.

Logitech G333: cablate e con connettore USB-C

Gli ultimi auricolari cablati di Logitech costano 50 dollari e si chiamano G333. Presentano un design alquanto insignificante e decisamente standard: c’è un cavo piatto che ospita il telecomando e un microfono e lo stelo del driver si conclude con il gommino in silicone intercambiabile a seconda della dimensione del padiglione auricolare. Al termine del fillo, c’è un cavo jack da 3,5 mm e ciò che li distingue dai prodotti competitor è la presenza di un adattatore jack-USB C incluso in confezione.

Se il vostro telefono o altro dispositivo audio non dispone di un jack per le cuffie ma ha una porta USB-C, potete collegare le cuffie G333 in un battibaleno. Con l’adattatore collegato, i colleghi di The Verge che le hanno provate in anteprima, sono riuscite ad adoperarle sia con un vecchio telefono come il Pixel 3 che alla Nintendo Switch che al MacBook Pro. In confezione sono inclusi anche due gommini di riserva e una custodia per il trasporto.

Il G333 sembra essere un prodotto quasi identico agli altri due auricolari da gioco di Logitech, ovvero le cuffie G333 VR da 50 dollari (che sono certificate per Oculus Quest 2) e gli auricolari Astro A03 da $ 50. Il valore aggiunto qui è l’adattatore USB-C, incluso allo stesso prezzo.

Il nuovo modello sembra avere gli stessi driver dinamici di quelli dei modelli sopra menzionati e le loro prestazioni complessive sono state simili nei test svolti da The Verge Se non vi aspettate molto (considerando il prezzo), penso che rimarrete impressionati dalla loro qualità del sound. Ci sono molti bassi, ma questo non distorce l’esperienza sonora complessiva.

I nuovi auricolari di Logitech saranno disponibili in tre colorazioni: nero con dettagli blu, viola scuro con dettagli giallo neon e, infine, argento con dettagli viola chiaro. La vera domanda è: in un mondo True Wireless Stereo, c’è ancora posto posto per le cuffie cablate?

