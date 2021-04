Logitech G332 sono le cuffie da gaming oggi in offerta su Amazon a soli 37,99€. Il ribasso del 39% corrisponde a un consistente sconto di 24,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cuffie da gaming: perché scegliere le Logitech G332

La colorazione nera rende le cuffie da gaming Logitech G332 eleganti e raffinate, ma grazie al tocco di colore dato dai dettagli rossi acquistano un tocco in più. Realizzate in ottimi materiali, offrono un rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare.

Il peso complessivo di 280 grammi non le rende estremamente pesanti, ma bensì comode anche a seguito di un utilizzo prolungato. La struttura è realizzata in materiali durevoli mentre i padiglioni sono rivestititi in leggera similpelle. Grazie alla rotazione a 90° di questi ultimi, la libertà di movimento è assicurata.

Per quel che riguarda il suono, invece, i driver da 50 millimetri sono garanti di prestazioni di alta qualità con suoni veritieri, nitidi e sempre realistici. Basta indossare queste cuffie per poter acquistare un marcia in più nei giochi, soprattutto nei multiplayer online in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Trattandosi di un dispositivo pensato per il gaming, ovviamente è presente un microfono Flip-to-Mute da 6 millimetri che cattura la voce in modo chiaro e nitido.

Sul corpo delle cuffie, inoltre, è presente una rotellina a scorrimento per poter regolare il volume in semplicità.

Sono compatibili con una varietà estesa di sistemi come PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Sono compatibili con una varietà estesa di sistemi come PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

