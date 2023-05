Logitech G305: il mouse wireless da Gaming a prezzo SHOCK (-49%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere un mouse wireless da Gaming a un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G305 a soli 37,99 euro, invece che 74,99 euro.

Se fai presto dunque oggi potrai risparmiare ben 37 euro, grazie a questo sconto del 49%. Soprattutto ti porti a casa un mouse wireless eccezionale, perfetto per giocare, ma non solo. A questa cifra lo vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro, quindi sii rapido.

Logitech G305: mouse wireless meraviglioso

Logitech G305 ha sicuramente un rapporto qualità prezzo eccezionale e quindi, con questo ulteriore sconto, è da prendere al volo. È dotato di un sensore ottico preciso e veloce con una sensibilità fino a 12.000 DPI. Troverai un ricevitore incluso che ti consente di usarlo senza fili garantendo comunque un’ottima velocità di input, senza lag, con un aggiornamento da 1 ms.

È anche molto comodo e leggero. Ha un design studiato per fare in modo che il braccio e la mano rimangono in una posizione corretta e non sentirai la fatica nemmeno dopo ore e ore di gioco. E poi, come ogni Logitech che si rispetti, è dotato di 6 pulsanti programmabili.

Questo è sicuramente l’acquisto del giorno. A un prezzo così basso non c’è proprio da perdere tempo. Per cui dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo Logitech G305 a soli 37,99 euro, invece che 74,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.