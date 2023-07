Logitech G305: mouse da gaming portatile in offerta al Prime Day

Spesso i mouse da gaming sono imponenti, pesanti ed eccentrici, ma non il Logitech G305. Lui è leggero, compatto e quindi anche portatile. Lo utilizzi con disinvoltura rendendo ogni tua mossa decisamente più veloce e piacevole. Ottieni il massimo della precisione! Acquistalo subito a soli 29,99 euro, invece di 74,99 euro (prezzo di listino). Questo super sconto lo trovi solo su Amazon grazie al Prime Day. Approfittane subito, la consegna è gratuita.

La sua batteria dura circa 250 ore. La tecnologia Wireless LightSpeed garantisce velocità e stabilità nei comandi, più di un mouse cablato. Dotato del sensore HERO, raggiunge un massimo di 12.000 DPI. Grazie ai suoi 6 pulsanti completamente programmabili puoi gestire le tue sessioni di gioco al meglio, ottimizzando quindi ogni tua azione. Con una velocità di aggiornamento da 1 ms sei sempre un passo avanti a tutti.

Logitech G305, il mouse da gaming che ti lascia senza fiato

Acquista il mouse da gaming Logitech G305, siamo certi ti innamorerai di questo prodotto. La sua leggerezza lo rende estremamente piacevole durante le più lunghe sessioni di gioco. In soli 99 grammi hai tutta la tecnologia che ti serve per battere i tuoi nemici e sfidanti. Il design è stato pensato per fornire una posizione ergonomica a polso e mano. Inoltre, il tensionamento meccanico dei pulsanti separati migliora l’uniformità di risposta dei pulsanti principali, destro e sinistro, e di ridurre la forza necessaria per il clic.

Acquista il Logitech G305 a soli 29,99 euro, invece di 74,99 euro (prezzo di listino). Questa promozione dedicata ai gamer più esigenti è un’esclusiva Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.