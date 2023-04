Logitech G305 Lightspeed, il mouse da gaming SPROFONDA su Amazon (39%)

Se il tuo obiettivo è dominare le partite al PC contro i tuoi amici, l’eccellente mouse da gaming Logitech G305 Lightspeed è in super offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, con una spesa minima di appena 39€, grazie a uno sconto immediato del 47%, il mouse del colosso hi-tech è perfetto per soddisfare le tue esigenze da gaming senza far male al tuo portafogli.

Bello, leggero, ergonomico e completamente personalizzabile tramite l’applicazione per Windows e macOS, il G305 Lightspeed di Logitech monta l’apprezzatissimo sensore HERO da 12K per un tracciamento rapido e precisissimo in ogni situazione di gioco.

Solo su Amazon puoi acquistare il mouse Logitech G305 Lightspeed a 39€

Dotato di una batteria a lunga durata che ti assicura fino a 250 ore di autonomia con una singola ricarica, il mouse è costituito da 6 tasti programmabili, una rotella ad alta precisione e il tasto centrale per il cambio rapido dei DPI.

Super portatile grazie all’assenza di scomodi cavi, il mouse di Logitech si collega al tuo PC in modalità wireless senza lag e con una velocità di aggiornamento a 1ms.

Non perdere questa incredibile occasione di Amazon sul validissimo mouse da gaming Logitech G305 Lightspeed, incredibilmente in forte sconto con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.