Logitech G305 LIGHTSPEED: il mouse da gaming DEFINITIVO (-56%)

Se sei un appassionato di giochi e cerchi un mouse da gaming di alta qualità a un prezzo imbattibile, oggi è il tuo giorno fortunato. Il Logitech G305 LIGHTSPEED è disponibile su Amazon con uno sconto folle del 49%. Questo mouse offre una combinazione di prestazioni straordinarie e un prezzo incredibilmente conveniente di soli 38,49 euro.

Logitech G305 LIGHTSPEED: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Logitech G305 è il suo sensore Gaming HERO. Questo sensore ottico per mouse gaming offre una sensibilità fino a 12.000 DPI e una velocità di tracking incredibile grazie all’IPS 400. Ciò significa che potrai goderti una precisione estrema nei tuoi giochi preferiti e una reattività senza precedenti. Inoltre, il sensore HERO offre un’efficienza energetica incredibile, offrendoti fino a 10 volte più durata della batteria rispetto ad altri mouse gaming.

Parlando di batteria, il Logitech G305 LIGHTSPEED è un campione di durata. Con una sola batteria AA, puoi giocare per fino a 250 ore senza doverti preoccupare di cambiare la batteria. Questo significa che potrai passare settimane intere immerso nei tuoi giochi preferiti senza interruzioni.

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless è un’altra caratteristica eccezionale di questo mouse. Con una velocità di aggiornamento di 1 ms, non ci saranno ritardi o lag nelle tue azioni di gioco. Sarai in grado di reagire istantaneamente a ogni situazione, dando il massimo in ogni partita.

Il design leggero del Logitech G305 è progettato per offrirti un’elevata manovrabilità. Con un peso di soli 99 grammi, potrai muovere il mouse con facilità e precisione durante le sessioni di gioco intense. La forma ergonomica lo rende comodo da utilizzare per lunghe ore di gioco.

Inoltre, la praticità portatile del Logitech G305 è un altro vantaggio. Il suo design resistente e leggero, insieme al ricevitore nano USB integrato, lo rendono ideale sia per l’uso desktop che per il gaming in viaggio con un laptop. Puoi portarlo ovunque tu voglia, senza problemi.

Per quanto riguarda i requisiti, il Logitech G305 LIGHTSPEED è compatibile con porte USB e funziona con Windows 7 o successivo, macOS 10.13 o successivo e Chrome OS.

In conclusione, il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse da gaming eccezionale che offre prestazioni di alto livello, durata della batteria straordinaria e un prezzo imbattibile grazie allo sconto del 49% su Amazon oggi. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con questo mouse di alta qualità a un prezzo stracciato di soli 38,49 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.