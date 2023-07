Logitech G305: il mouse da gaming di cui avevi bisogno (-43%)

L’ottimo mouse da gaming Logitech G305 è ora disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 43%. Questo mouse offre una combinazione imbattibile di prestazioni di gioco e convenienza economica, rendendolo un acquisto ideale per gli appassionati di gaming, al prezzo stracciato di soli 42,99 euro.

Logitech G305: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali del Logitech G305 è il sensore gaming HERO. Questo sensore ottico offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming, grazie alla sua tecnologia IPS 400 e alla sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI. Ciò significa che il mouse è in grado di fornire una risposta rapida e precisa, consentendoti di goderti un’esperienza di gioco fluida e di alto livello.

Un’altra caratteristica importante è la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, che offre un’esperienza di gioco senza lag. Grazie a una velocità di aggiornamento di 1 ms, il mouse risponde immediatamente ai tuoi movimenti, consentendoti di reagire istantaneamente durante le sessioni di gioco più intense.

La durata della batteria è un altro punto di forza del Logitech G305. Con una singola batteria AA, il mouse può offrire fino a 250 ore di gioco continuo. Questo ti permette di concentrarti sul gioco senza preoccuparti di dover sostituire frequentemente le batterie.

Il design leggero del mouse è stato progettato per offrire un’elevata manovrabilità. Con un peso di soli 99 grammi, il Logitech G305 è comodo da tenere in mano e consente movimenti rapidi e precisi durante il gioco.

Inoltre, la praticità portatile è un vantaggio aggiuntivo di questo mouse. Grazie alla sua forma resistente e leggera, nonché al ricevitore nano USB integrato, il Logitech G305 è perfetto non solo per l’uso su un desktop, ma anche come mouse da gaming per computer portatili. Puoi portarlo ovunque e goderti il ​​tuo gioco preferito senza limitazioni.

Il Logitech G305 è stato anche il brand di accessori gaming wireless più venduto al mondo. Basandosi sui dati di vendita aggregati indipendenti dal febbraio 2019 al febbraio 2020, il mouse ha dimostrato la sua popolarità e affidabilità nel campo dei giochi.

In conclusione, il Logitech G305 è un mouse da gaming eccezionale che offre prestazioni elevate a un prezzo conveniente. Con il suo sensore gaming HERO, la tecnologia LIGHTSPEED Wireless e la lunga durata della batteria, questo mouse ti fornirà un’esperienza di gioco senza lag e una manovrabilità ottimale. Approfitta dell’offerta del 43% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo stracciato di soli 42,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.