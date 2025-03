Logitech G29: il volante è in sconto per le Offerte di Primavera Amazon

Tra le offerte di Primavera di Amazon arriva anche il Logitech G G29, il volante da corsa con pedali compatibile con PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Mac, che puoi acquistare adesso a soli 218 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Volante Logitech G G29 con leve in acciaio e coprivolante in pelle

Con Logitech G G29 porterai la tua esperienza di guida virtuale ad un livello superiore. Grazie al ritorno di forza a due motori ti offre un realismo senza pari che simula ogni vibrazione della strada, dalla perdita di aderenza all’attrito delle gomme sull’asfalto.

Il volante in pelle cucito a mano ti restituirà la sensazione di un prodotto premium, con gli ingranaggi elicoidali che assicurano una sterzata fluida e silenziosa. Tramite le leve del cambio in acciaio inox avrai cambi rapidi e precisi come una vera auto da corsa e la rotazione a 900° ti permetterà di eseguire curve ampie con la naturalezza di un auto di Formula 1.

Ancora, grazie ai pedali personalizzabili avrai una risposta realistica, con un freno non lineare che simula perfettamente la pressione richiesta nella guida reale. Puoi montarlo su un tavolo o supporti dedicati, in modo che sia subito pronto all’uso: in ogni caso, la base solida ti garantirà la stabilità che serve.

Perfetto per immergersi completamente nei tuoi racing preferiti, il Logitech G29 a questo prezzo è un vero affare. Acquistalo adesso a soli 218 euro.