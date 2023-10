Logitech G29 Driving Force: sconto FOLLE del 51% su Amazon

Se sei un appassionato di giochi di guida e cerchi l’esperienza definitiva, non cercare oltre! Il volante con pedaliera Logitech G29 Driving Force è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 51%. Questa è l’opportunità perfetta per immergerti completamente nel mondo dei giochi di corse, portando la tua esperienza di gioco al livello successivo. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 199,00 euro.

Logitech G29 Driving Force: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questo volante di alta qualità è progettato per offrirti un’esperienza di gioco immersiva su diverse piattaforme, tra cui Sony PlayStation 5, PS4, PS3 e PC. La sensazione di guida simulata è incredibilmente realistica grazie al suo sterzo di precisione e ai pedali sensibili alla pressione. Ti sentirai come se stessi guidando un’auto reale, grazie alla tecnologia Force Feedback che garantisce una risposta silenziosa e fluida durante le tue sessioni di gioco.

Il Logitech G29 è anche progettato per resistere all’usura delle lunghe sessioni di gioco. Realizzato con acciaio inossidabile e rivestito in vera pelle cucita a mano, offre un tocco di lusso e comfort durante le tue sessioni di gioco più lunghe.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo volante è la sua rotazione di 900°, che ti consente di girare la ruota due volte e mezzo, proprio come una vera auto da corsa Ferrari F1. I pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati offrono un controllo totale sulla tua guida, mentre il ritorno di forza a 2 motori ti fa percepire ogni cambiamento di terreno, garantendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Inoltre, il volante Logitech G29 è ottimizzato per una serie di giochi di corse popolari, tra cui F1 23, Gran Turismo 7 e Assetto Corsa Competizione, assicurandoti un’esperienza di gioco senza rivali.

Il volante Logitech G29 è ottimizzato per una serie di giochi di corse popolari, tra cui F1 23, Gran Turismo 7 e Assetto Corsa Competizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.