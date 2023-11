Logitech G203: prezzo SPECIALE per il Black Friday

Il mouse da gaming Logitech G203 è attualmente in offerta sul popolare sito di e-commerce Amazon, grazie alle promozioni dedicate al Black Friday. Con uno sconto del 10%, questo dispositivo di alta qualità diventa un affare imperdibile per gli appassionati di giochi che cercano un mouse affidabile e performante. Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 18,99 euro.

Logitech G203: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei punti di forza del Logitech G203 è il suo sensore da 8.000 DPI, in grado di rispondere con precisione a ogni movimento. Con il software per gaming Logitech G Hub, è possibile personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità desiderata e scegliere tra 5 livelli DPI, passando facilmente da uno all’altro. Questa flessibilità consente ai giocatori di adattare il mouse alle proprie preferenze e stili di gioco.

Il design del Logitech G203 è un classico testato dai giocatori, progettato per offrire comfort e controllo totale durante le sessioni di gioco. Con un layout intuitivo a 6 pulsanti e una forma da gaming, questo mouse è stato collaudato nel tempo e è amato dalla comunità di giocatori. Ogni pulsante può essere personalizzato attraverso il software Logitech G Hub, semplificando le operazioni e offrendo un’esperienza di gioco ancora più personalizzata.

Un altro elemento distintivo del Logitech G203 è il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB. Con oltre 16,8 milioni di colori personalizzabili attraverso il software Logitech G Hub, i giocatori possono godere di colori vividi e brillanti che aggiungono un tocco visivo unico alle loro postazioni di gioco. Il software offre una varietà di colori e animazioni preimpostati, ma consente anche di creare configurazioni personalizzate.

I pulsanti primari del Logitech G203 presentano tensionamento meccanico con molle in metallo, garantendo affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottimali. Questa caratteristica contribuisce a una risposta tattile precisa e consente ai giocatori di eseguire azioni con precisione durante le intense sessioni di gioco.

Affrettati a approfittare di questa offerta sul Logitech G203 su Amazon durante il Black Friday, poiché le promozioni possono finire da un momento all’altro. Con i requisiti di sistema compatibili con Windows, macOS e ChromeOS, questo mouse è adatto a una vasta gamma di giocatori. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo al prezzo competitivo di soli 18,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.