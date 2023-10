Logitech G PRO X: un'affare da prendere al volo (-34%)

Se sei un appassionato di gaming, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità unica offerta oggi da Amazon: il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT è in super sconto del 34%. Progettato in collaborazione con i professionisti di eSport, questo mouse è l’arma segreta per raggiungere il massimo delle prestazioni e ottenere vittorie straordinarie. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 109,00 euro.

Logitech G PRO X: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo mouse è il suo design leggero, con un peso inferiore a 63 grammi. Grazie a un’attenta riprogettazione, è stato possibile ridurre il peso del mouse del 25% rispetto al modello wireless PRO standard. Questo non solo lo rende estremamente maneggevole, ma garantisce anche un comfort senza precedenti durante le lunghe sessioni di gioco.

La connessione wireless LIGHTSPEED è un’altra caratteristica che distingue il Logitech G PRO X SUPERLIGHT dagli altri mouse da gaming. Con una stabile connessione a 1 ms, non dovrai preoccuparti di fastidiosi fili che si intrecciano o ritardi nella trasmissione dei comandi. Potrai goderti un’esperienza di gioco fluida e reattiva, proprio come un vero professionista.

Il sensore HERO 25K è il cuore pulsante di questo mouse da gaming. Con una precisione eccezionale e una velocità incredibile, questo sensore supera i 400 fps e offre un tracciamento da 25600 DPI. Qualunque sia il tuo stile di gioco, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT ti offrirà prestazioni impeccabili e un controllo assoluto su ogni movimento.

Inoltre, la fluidità di scorrimento di questo mouse è senza rivali, grazie ai piedini a zero resistenza in PTFE. Questo significa che potrai muoverti senza ostacoli nel mondo virtuale, eseguendo movimenti rapidi e precisi con facilità.

Non dimenticare che il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è disponibile in due varianti di colore: bianco e nero. Scegli quello che si adatta meglio al tuo setup da gaming e preparati a dominare il campo di battaglia con stile.

Afferra questa incredibile offerta su Amazon e unisciti ai professionisti di eSport nel mondo della vittoria. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare le tue prestazioni e di vivere un’esperienza di gioco senza paragoni con il Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 109,00 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

