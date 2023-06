Logitech G PRO X SUPERLIGHT: il mouse da gaming elegante, in MEGA sconto

Il mondo del gaming è in continua evoluzione, e per rimanere al passo con le richieste dei giocatori professionisti, Logitech ha creato il mouse da gaming definitivo: il Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Questo incredibile dispositivo è progettato per offrire un livello di prestazioni senza precedenti, e al momento è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 40%. Approfitta subito di questa incredibile occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 99,00 euro, anziché 164,99 euro.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT: il mouse da gaming che stavi cercando in offerta

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è stato sviluppato in collaborazione con i professionisti di eSport, con l’obiettivo di fornire un vantaggio competitivo ineguagliabile. Grazie al suo design leggero, con un peso inferiore a 63 grammi, il mouse offre una maneggevolezza eccezionale. Rispetto al mouse wireless PRO standard, il peso è stato ridotto del 25%, garantendo una sensazione di leggerezza estrema durante le sessioni di gioco più intense.

La connessione senza fili LIGHTSPEED del Logitech G PRO X SUPERLIGHT offre una latenza estremamente bassa di 1 ms. Questo significa che non ci saranno ritardi tra il movimento del mouse e la sua risposta sullo schermo. I fastidiosi fili sono ormai solo un ricordo, permettendo ai giocatori di concentrarsi completamente sulla loro abilità e reattività senza distrazioni.

Dotato del sensore HERO di ultima generazione, il mouse gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT offre prestazioni senza compromessi. Con una velocità di tracciamento di oltre 400 fps e una risoluzione massima di 25600 DPI, questo mouse è incredibilmente preciso e reattivo. I giocatori potranno godere di un controllo assoluto sul proprio personaggio o sulle azioni di gioco più veloci, offrendo loro un vantaggio competitivo.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è dotato di piedini a zero resistenza in PTFE, che garantiscono un movimento fluido e senza ostacoli. Questo permette ai giocatori di immergersi completamente nel gioco, senza doversi preoccupare di attriti o scatti indesiderati. La sensazione di scorrimento su qualsiasi superficie è semplicemente impeccabile.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è disponibile in due eleganti varianti di colore: bianco e nero. Ogni giocatore potrà scegliere il modello che meglio si adatta al proprio stile e alle proprie preferenze. Inoltre, il design ergonomico del mouse si adatta perfettamente alla mano, garantendo un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di gioco.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è il mouse da gaming perfetto per i giocatori professionisti che cercano prestazioni superiori e un controllo assoluto. Approfitta subito dell’incredibile sconto del 40% su Amazon e acquistalo al prezzo stracciato di soli 99,00 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

