Logitech G PRO X: il mitico mouse wireless da Gaming al 45% in MENO

Hai comprato un nuovo gioco in cui servono abilità e velocità ma il tuo attuale mouse non ti soddisfa? Se ne vuoi uno davvero performante e a un ottimo prezzo allora dai un’occhiata questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G PRO X a soli 90,99 euro, invece che 164,99 euro.

Con questo sconto del 45% metti le mani su un dispositivo d’eccellenza a un ottimo prezzo, risparmiando ben 74 euro sul totale. Questo mouse è compatibile con tutti i dispositivi, è ultraleggero è un sensore velocissimo. Una volta che l’avrai provato non tornerai più indietro.

Logitech G PRO X: il mouse wireless che ti fa vincere le partite

Il mouse Logitech G PRO X è realizzato per i gamer professionisti ed è stato progettato in collaborazione con questi ultimi. Per cui ogni dettaglio è studiato per avere le prestazioni migliori. Ha un design leggero, con un peso inferiore a 63 grammi, ed è molto maneggevole. Potrai usarlo per tantissimo tempo senza che il polso e la mano si affatichino.

Grazie al ricevitore che troverai in confezione potrai godere di una connessione velocissima con un tempo di risposta di solo 1 ms. Ha un tracciamento molto fluido da 25.600 DPI che scorre su qualsiasi superficie, anche sul vetro. E poi tutti i tasti, come da tradizione Logitech, sono personalizzabili con l’apposito software scaricabile gratuitamente.

Non ci sono dubbi, un mouse di questo livello, a un prezzo così vantaggioso è da prendere subito. Per cui corri su Amazon e acquista il tuo Logitech G PRO X a soli 90,99 euro, invece che 164,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.