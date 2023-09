Logitech G PRO: IMPOSSIBILE trovare di meglio a questo prezzo

Se sei un gamer professionista o semplicemente desideri un’esperienza di gioco al massimo livello, il mouse da gaming Logitech G PRO è l’arma segreta che stavi cercando. E oggi, grazie a un incredibile sconto del 37% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo e portare il tuo gioco a nuove vette di eccellenza. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo incredibile di soli 90,99 euro.

Logitech G PRO: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il mouse da gaming Logitech G PRO è stato sviluppato in collaborazione con i migliori atleti di eSports del mondo, garantendo prestazioni estreme che soddisfano anche i requisiti più elevati. Con la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, questo mouse offre una connessione USB a velocità di aggiornamento di 1 MS costante e superveloce, garantendo una reattività senza pari durante le tue sessioni di gioco più intense.

Il cuore del Logitech G PRO è il sensore HERO 25K, che supera i 400 IPS e offre un tracciamento di 25.600 DPI con precisione al pixel. Questo significa che anche i movimenti più veloci verranno catturati con estrema precisione, consentendoti di mirare e colpire con la massima accuratezza.

Il design leggero del mouse, con una scocca esterna che offre resistenza e supporto strutturale, rende il Logitech G PRO il compagno ideale per il tuo setup di gioco. Con un peso di soli 80 g, questo mouse è perfetto per il tuo computer gaming, laptop o Mac, consentendoti di muoverti agilmente e senza sforzo durante le tue partite.

Inoltre, il design ambidestro del Logitech G PRO ti offre la flessibilità di personalizzare il tuo setup secondo le tue preferenze. I pulsanti laterali rimovibili sinistro e destro consentono ai professionisti di decidere quanti pulsanti desiderano avere a portata di mano, da zero a quattro, garantendo un’esperienza di gioco completamente personalizzata.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sul Logitech G PRO su Amazon. Scegli la potenza, la precisione e l’affidabilità di un mouse da gaming progettato per i veri campioni. Prendi il controllo del tuo gioco e vivi un’esperienza di gaming senza compromessi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 90,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.