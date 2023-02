Logitech G PRO: il RE dei mouse da gaming SPROFONDA su Amazon (-46%)

Se per il gaming al PC è più di un hobby da condividere con i tuoi amici, allora non puoi assolutamente perdere questa offerta di Amazon che ha come protagonista l’epico mouse da gaming di fascia premium Logitech G PRO. Infatti, con uno sconto del 46%, quest’oggi il mouse crolla da appena 78€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Logitech G PRO è più di un normale mouse da gaming: gli utenti lo indicano come il punto di riferimento per quanto riguarda il settore. Non solo è leggerissimo e molto comodo da utilizzare anche dopo moltissime ore, ma vede anche l’impiego di tecnologie e sensori ad altissime prestazioni per un’esperienza di utilizzo sempre al top.

Logitech G PRO è in super offerta su Amazon a un prezzo irresistibile

Il mouse impiega un totale di 6 tasti: due classici frontali e quattro laterali liberamente programmabili tramite l’applicazione desktop. La rotella centrale permette uno scroll super preciso e il sensore HERO 25K è anch’esso programmabile per scegliere il valore DPI più incline alle tue personali necessità.

Non perdere altro tempo ma piuttosto prendi al volo questa offerta di Amazon, l’unica in tutto il web che ti permette di acquistare l’ottimo mouse da gaming di Logitech a un prezzo praticamente regalato. Inoltre, se lo metti subito nel carrello, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione (condizione valida solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.