Logitech G Pro, il MIGLIOR mouse da gaming costa POCHISSIMO (-50%)

Se per te il gaming su PC è una cosa seria e non vuoi scendere a compromessi per quanto riguarda gli accessori per giocare al massimo, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani sull’incredibile mouse da gaming Logitech G Pro al prezzo più conveniente di sempre.

Ad appena 76€, infatti, complice uno sconto del 50%, solo per pochissimo hai la possibilità di mettere le mani su quello che viene riconosciuto da tutti come il numero 1 dei mouse da gaming su PC.

Il mouse G Pro di Logitech crolla di prezzo su Amazon: affare d’oro imperdibile

Realizzato con materiali di altissimo livello e con una curia maniacale del design per assicurarti una eccellente ergonomia in ogni momento della giornata e anche dopo ore e ore di utilizzo, il mouse di Logitech gode della presenza dell’imbattibile sensore HERO 25K. Si tratta di un sensore ottico, adatto a ogni superficie, con un valore DPI massimo di 25.600: una volta impostato secondo le tue personali esigenze rimarrai profondamente colpito dalla precisione di puntamento del mouse.

Di fianco i due tasti centrali (mouse destro e mouse sinistro), inoltre, sono presenti due validissimi tasti supplementari liberamente programmabili con funzioni extra e anche il tasto rapido per il cambio dei DPI. Completamente wireless grazie al dongle USB da collegare al computer, il mouse di Logitech ti offre sempre una velocità di connessione costante e stabile.

Questa di oggi è l’occasione che stavi aspettando da tantissimo tempo per ricevere a casa in appena 1 giorno il miglior mouse da gaming del momento, tuo ad appena 76€ complice un incredibile sconto del 50%. Se lo metti subito nel carrello puoi anche sfruttare i servizi Prime di Amazon per avere la consegna rapida e senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.