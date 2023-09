Logitech G G502: mouse da gaming di alta qualità (-16%)

Se sei un appassionato di gaming, allora non puoi perdere l’opportunità di mettere le mani sull’incredibile mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS, oggi in sconto del 16% su Amazon. Questo mouse non è solo un’icona reinventata, ma rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica nel mondo del gaming. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 109,00 euro.

Logitech G G502: questa promozione può finire da un momento all’altro

Il Logitech G502 è da sempre un’icona tra i mouse da gaming, e il G502 X PLUS non fa eccezione. Rinnovato con le ultime innovazioni tecnologiche, è disponibile sia in bianco che in nero, per adattarsi perfettamente al tuo stile.

La tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch LIGHTFORCE offre una velocità e un’affidabilità senza pari. Con un azionamento preciso e una risposta nitida, questo mouse ti permetterà di avere il controllo totale sui tuoi giochi.

Il Logitech G502 X PLUS è dotato di illuminazione RGB con 8 LED personalizzabili. Puoi adattare l’illuminazione al tuo stile di gioco con effetti di avvio e spegnimento, e l’ottimizzazione della batteria intelligente si adatta al gioco attivo per una durata ancora maggiore.

Con la connettività LIGHTSPEED wireless, il G502 X PLUS offre una risposta più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità. Niente più cavi ingombranti che ostacolano i tuoi movimenti.

Il sensore per gaming HERO 25K offre un livello di precisione estremamente elevato, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Sarai in grado di raggiungere prestazioni di alto livello su qualsiasi computer.

Il mouse è dotato di un tasto DPI Shift reversibile e rimovibile, che ti permette di personalizzare le impostazioni in base alla tua presa e alle tue preferenze di gioco. Avrai il controllo totale su ogni situazione.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon per il Logitech G G502 X PLUS. Con la sua tecnologia all’avanguardia, ti garantirà prestazioni di gioco imbattibili. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 109,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.