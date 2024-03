Logitech G G502 HERO + mousepad: MOSTRUOSO anche nel prezzo (-43%)

Se il tuo mouse è poco fluido durante le sessioni di gioco, non perdere questa offerta irripetibile che ti propone oggi Amazon grazie alla quale avrai la possibilità di acquistare questo fantastico mouse da gaming Logitech G G502 HERO con mousepad al prezzo assolutamente pazzesco di soli 59,89 euro invece di quasi 106 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo fantastico dispositivo al prezzo così ribassato, dovrai necessariamente approfittare dello sconto folle del 43%. Inoltre, sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi e avrai la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non hai attivato l’abbonamento a Prime, puoi farlo in qualsiasi momento attivando la prova gratuita di 30 giorni.

Questo mostruoso mouse è caratterizzato dalla presenza di un sensore ottico che sarà in grado di offrirti un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Con 11 pulsanti programmabili e rotella di scorrimento ultraveloce ti permetteranno di controllare e personalizzarne le impostazioni.

Ma non finisce qui, infatti potrai regolare il tuo stile di gioco aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 g. Anche l’illuminazione RGB è completamente‎ personalizzabile e la potrai sincronizzare con il tuo stile gioco. Incluso nel prezzo riceverai anche un fantastico mousepad da gioco con una superficie in tessuto.

Progettato con una superficie simile all’ambiente di test ottimale, potrai utilizzare questo tappetino ottenendo la massima precisione e accuratezza del sensore del mouse Logitech G. Insomma, al prezzo super ribassato riceverai a casa due prodotti dalla qualità indiscutibile.

Quindi, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito questo magnifico Logitech G G502 HERO con mousepad in sconto FOLLE del 43% al prezzo di soli 59,89 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi, questa offerta irripetibile non durerà ancora per molto!