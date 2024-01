Logitech G G502 HERO: il mouse da gaming è in offerta a 46€ su Amazon (-49%)

Acquistare un mouse da gaming non è mai stato così conveniente: con la nuova offerta Amazon è possibile, infatti, acquistare l’ottimo Logitech G G502 HERO con un prezzo scontato di 46 euro e uno sconto del 49% rispetto al prezzo precedente. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno dei migliori mouse sul mercato che integra il sensore HERO 25K in grado di garantire una modalità di funzionamento a 25.600 DPI e prestazioni eccellenti per il gaming. Il monitor è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Logitech G G502 HERO a metà prezzo su Amazon

Il mouse Logitech G G502 HERO ha tutto quello che serve ai videogiocatori. Grazie al sensore HERO 25K, con possibilità di funzionamento a 25.600 DPI, infatti, il mouse è in grado di offrire prestazioni eccellenti durante il gaming. Da notare anche la presenza dei LED RGB oltre che di 11 pulsanti programmabili. C’è anche un particolare sistema di regolazione del peso che consente di ottimizzare al massimo il bilanciamento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il mouse da gaming Logitech G G502 HERO al prezzo scontato di 46 euro, con uno sconto del 49% rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Il monitor è veduto e spedito da Amazon.

