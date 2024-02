Logitech Ergo è un Mouse con Trackball, Senza Fili e in forte RIBASSO

Utile in moltissimi lavori al PC, la trackball è un elemento essenziale per numerosi utenti. Logitech Ergo M575 è un particolare mouse wireless che implementa quest’ultima. Mentre inizialmente è proposto a un prezzo di 58,99€, ora è scontato, arrivando a costare solamente 34,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Il design ergonomico di questo mouse è studiato per garantirti un comfort senza precedenti. La sua forma si adatta naturalmente alla mano, riducendo la tensione muscolare e favorendo una postura rilassata durante l’uso. Grazie al trackball controllato dal pollice, non dovrai più spostare il braccio, riducendo notevolmente lo sforzo e l’affaticamento.

In termini di precisione e controllo, il Logitech Ergo M575 non delude. Il sensore ottico ad alta risoluzione garantisce un movimento preciso del cursore su qualsiasi superficie, anche su quelle più difficili. La trackball offre un controllo fluido e reattivo, rendendolo perfetto per la navigazione web, il lavoro di precisione e il multitasking.

Ideale per spazi di lavoro ridotti, la trackball rimane fissa, rendendo questo mouse perfetto per scrivanie ingombranti o postazioni di lavoro con spazio limitato. Inoltre, il suo ingombro ridotto lo rende ideale anche per l’utilizzo in viaggio, garantendo la massima flessibilità ovunque tu sia.

La connettività versatile e multi-dispositivo ti permette di collegarlo al tuo computer tramite Bluetooth o il ricevitore USB incluso, garantendo una connessione stabile e affidabile. Inoltre, è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux, offrendoti una flessibilità di utilizzo senza precedenti. Riguardo all’autonomia, la batteria AA offre fino a 24 mesi di utilizzo!

Insomma, con questo mouse di Logitech riuscirai a controllare il tuo workflow con facilità! Fallo tuo subito per soli 34,99€.

