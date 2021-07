Logitech Ergo k860 è in promozione su Amazon a soli €79,99. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 36% che si traduce in uno sconto effettivo di €45.

Cosa aspettarsi da una tastiera dedicata all'ergonomia: Logitech Ergo k860

Logitech Ergo k860 è una tastiera che già la prima occhiata si distingue dal resto del mercato. Studiata appositamente per creare un ambiente di lavoro confortevole e pratico, questa keyboard è disponibile in colorazione nera e apporta un sistema rivoluzionario su ogni postazione PC. Sempre incluso in confezione vi è poi il supporto per i polsi così da assicurare una digitazione fluida. I materiali con cui è stato progettato sono antimacchia per fornire un prodotto di elevata qualità.

Dal punto di vista delle specifiche, il layout è ovviamente QWERTY italiano ma in questo caso, i tasti sono predisposti in maniera un po' particolare così da poter consentire all'utente di scrivere e lavorare per numerose ore senza mai avvertire fastidio né alle mani né ai polsi.

In merito alla sua connettività, questa si collega al dispositivo principale mediante un ricevitore USB o sfruttando la connessione Bluetooth. Ovviamente non bisogna preoccuparsi della sua autonomia visto che con 2 batterie AAA si possono ottenere fino a 24 mesi di utilizzo. In conclusione, appare evidente sottolineare che questa tastiera e multi dispositivo e dunque può essere collegata fino a 3 dispositivi in contemporanea. È compatibile sia con i sistemi Windows che con MacOS, Chrome OS, Linux, Android e iOS.

Puoi acquistare Logitech Ergo k860 su Amazon a soli €79,99. Si tratta di un prodotto prime e acquistandolo oggi è possibile riceverla in appena 48 ore se si possiede un abbonamento. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

