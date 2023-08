Logitech Crayon: stesse prestazioni di ApplePencil e costa MENO

Hai deciso di acquistare una penna digitale per il tuo iPad e non sai quale scegliere? Allora fatti aiutare. Oggi ti segnalo questa promozione incredibile che trovi solo su Amazon. Metti nel tuo carrello Logitech Crayon a soli 56,99 euro, invece che 79,95 euro.

Ebbene sì, nonostante il prezzo di listino non venga segnalato, sullo store di Apple è proprio di 79,95 euro. Quindi adesso puoi risparmiare la bellezza di circa 23 euro sul totale. Questa penna digitale ti farà dimenticare la più blasonata e costosa della mela morsicata riuscendo a regalarti prestazioni eccellenti.

Logitech Crayon: a questo prezzo è da avere subito

Vuoi sapere quali sono le differenze tra questa è la ApplePencil? Il magnete e il design, ecco cosa cambia, nient’altro. Le prestazioni sono identiche, anzi per certe cose la Crayon si rivela anche meglio. Infatti la dice tutta che venga venduta direttamente sullo store ufficiale di Apple. Questa è una penna che ti permette di scrivere e disegnare come su un foglio di carta.

È dotata della tecnologia intelligente di sensibilità all’inclinazione e alla pressione, per cui puoi fare tratti più sottili o più spessi in base a come la usi. Si collega in automatico appena l’accendi, offre fino a 7,5 ore consecutive di autonomia e supporta la ricarica Type-C con il cavetto che trovi incluso. È precisa, leggera e reattiva.

Questa è senza ombra di dubbio l’unica vera alternativa alla penna digitale della mela morsicata e oggi la puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech Crayon a soli 56,99 euro, invece che 79,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

