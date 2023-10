Logitech Crayon: matita digitale per iPad in SCONTO su Amazon (-25%)

Sei pronto a liberare il tuo potenziale creativo con il tuo iPad? La Logitech Crayon, la matita digitale ideale per tutti i modelli di iPad commercializzati a partire dal 2018, è ora in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 25%. Al posto di 79,99 euro, puoi portare a casa la Logitech Crayon per soli 59,99 euro.

Logitech Crayon: come funziona la matita per iPad

Se sei un amante del disegno o hai bisogno di prendere appunti con precisione, la Logitech Crayon è la tua compagna ideale. Questa matita digitale utilizza la tecnologia Apple Pencil, che ti consente di scrivere e disegnare in modo naturale e con una precisione al pixel. Ogni linea e dettaglio saranno catturati in modo impeccabile.

Una delle caratteristiche eccezionali della Logitech Crayon è la sua capacità di regolare automaticamente lo spessore della linea. Se hai bisogno di una linea più sottile o più spessa, basta inclinare la matita e la punta intelligente farà il resto. È come avere una matita a portata di mano che si adatta alle tue esigenze artistiche.

La Logitech Crayon si collega istantaneamente al tuo iPad. Non devi preoccuparti di procedure di associazione complesse o di ritardi fastidiosi. Basta far scorrere il pulsante di accensione/spegnimento verso il basso e sarai pronto a scrivere o disegnare in un istante. La tua creatività non aspetta.

La Logitech Crayon è perfettamente integrata con Apple Pencil e funziona con centinaia di app supportate. Che tu stia usando app per disegno, prendendo appunti o facendo schizzi, avrai un’esperienza fluida e reattiva che segue ogni tua mossa.

Con la sua ricarica tramite cavo USB-C, la Logitech Crayon offre fino a 6,5 ore di scrittura con una singola ricarica. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria mentre dai libero sfogo alla tua creatività. La spia della matita ti terrà informato sul livello di carica della batteria, quindi sarai sempre pronto a creare.

Non dovrai più preoccuparti di appoggiare il palmo sulla superficie del tuo iPad mentre scrivi o disegni. La tecnologia Palm Rejection della Logitech Crayon riconosce il tocco intenzionale della matita e mantiene la tua mano in posizione naturale, garantendoti un’esperienza di scrittura senza interruzioni.

Non perdere l’opportunità di potenziare il tuo iPad e liberare il tuo lato creativo con la Logitech Crayon. Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e ottieni la tua matita digitale a un prezzo ridotto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.