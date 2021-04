La Apple Pencil è un accessorio che fa gola a tutti i possessori di iPad, ma non tutti sono disposti ad acquistarla a causa del prezzo di vendita particolarmente alto. A venirci in soccorso è la Logitech Crayon, una penna capacitiva in grado di sostituire appieno il modello ufficiale, oggi si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con uno sconto del 31% e un risparmio effettivo di 22 euro.

La penna Logitech Crayon è compatibile con tutti gli iPad di ultima generazione, rilasciati dal 2019 in poi e aggiornati a iOS 12.2 o iPadOS. Le dimensioni generose della penna favoriscono un’ottima ergonomia, la parte superiore presenta un piccolo pulsante per accendere e spegnere la penna e un connettore per la ricarica tramite cavo lightning. Grazie alla forma non completamente cilindrica, la penna non rotola sul tavolo fino a cadere, ma resta ferma dove viene lasciata.

Logitech Crayon è un valido alleato per prendere appunti, compilare documenti o disegnare annotazioni rapide su foto o progetti di ogni genere, è compatibile con una lunga lista di applicazioni scaricabili dallo store Apple.

Chi possiede un iPad dovrebbe considerare l’acquisto di una Logitech Crayon, spendendo molto meno rispetto all’originale Apple Pencil ma senza rinunciare alla comodità di una penna per disegnare o prendere appunti.

Oggi la Logitech Crayon va in offerta su Amazon a 49,99€, un ottimo prezzo con uno sconto complessivo del 31%. Grazie alla spedizione espressa Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

