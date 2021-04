La Apple Pencil è un accessorio molto utile per i possessori di iPad, ma viene spesso ritenuto un prodotto di nicchia a causa di un prezzo particolarmente proibitivo. A venirci in soccorso è la Logitech Crayon, una penna capacitiva in grado di sostituire appieno il modello ufficiale e oggi si trova in offerta su Amazon a 49,99 euro, con uno sconto del 31% e un risparmio effettivo di ben 22 euro.

Logitech Crayon: la penna digitale per iPad universale

La penna Logitech Crayon è compatibile con tutti gli iPad di ultima generazione, rilasciati dal 2019 in poi e aggiornati a iOS 12.2 o iPadOS. Le dimensioni generose della penna favoriscono un’ottima ergonomia, la parte superiore presenta un piccolo pulsante per accendere e spegnere la penna e un connettore per la ricarica tramite cavo lightning. Grazie alla forma non completamente cilindrica, la penna non rotola sul tavolo fino a cadere, ma resta ferma dove viene lasciata.

Logitech Crayon è un valido alleato per prendere appunti, compilare documenti o disegnare annotazioni rapide su foto o progetti di ogni genere, è compatibile con una lunga lista di applicazioni scaricabili dallo store Apple. La potente batteria integrata consente di scrivere, disegnare e modificare qualsiasi contenuto senza preoccuparvi ‎della durata della batteria: Logitech Crayon offre 7,5 ore di scrittura con una singola carica.

Oggi la Logitech Crayon va in offerta su Amazon a 49,99 euro, un ottimo prezzo con uno sconto complessivo del 31% e un risparmio di 22 euro.

