Logitech Crayon a prezzo SHOCK: a 48€ è regalata (solo Amazon)

In assoluto, la migliore alternativa ad Apple Pencil è lei: la Logitech Crayon. Una matita digitale precisa, di altissima qualità e perfetta per permetterti di trasformare il tuo iPad in una precisa tavoletta grafica. Prendi appunti, disegna, crea quello che più ti piace. Utilizza la stessa tecnologia del modello originale, rendendo l’esperienza d’uso piacevole, naturale e soddisfacente. Compatibile con tutti gli iPad che supportano l’utilizzo della matita, a questo prezzo è praticamente un regalo. Prendila da Amazon a 48€ circa appena invece di oltre 71€: completa l’ordine al volo per approfittarne. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Logitech Crayon a prezzo pazzesco su Amazon

Un dispositivo che, chiunque possieda un iPad, dovrebbe possedere. Il tuo tablet può diventare un blocco per appunti, schizzi e disegni, una tavoletta grafica di precisione, un foglio dove scrivere al volo degli appunti e non solo.

Bellissima esteticamente, è dotata di punta intelligente che riconosce l’inclinazione e regola lo spessore del tratto, dal più sottile al più spesso. Anche la connessione al tuo dispositivo non potrebbe essere più veloce: avviene in automatico, all’accensione della matita.

Dotata di batteria integrata ricaricabile, la celeberrima Logitech Crayon ti garantisce fino a 7 ore e mezzo di utilizzo con una sola ricarica. Il momento di prenderla a prezzo pazzesco da Amazon è adesso: completa l’ordine al volo per accaparrartela. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.