Logitech Combo Touch: cover tastiera per iPad in offerta su Amazon

Con Logitech Combo Touch ti porti a casa un’ottima cover tastiera per iPad che da una parte non solo protegge il tuo tablet, ma ti permette anche di utilizzarlo comodamente come se fosse un laptop. Oggi con lo sconto di Amazon puoi acquistarla a soli 129 euro invece di 154,99. E adesso mettiti comodo mentre te ne parliamo un po’.

Logitech Combo Touch: la cover tastiera per il tuo iPad

Questa tastiera è progettata per offrire una precisione senza precedenti e un comfort di utilizzo superiore. Con un comodo trackpad multitocco, la modifica di documenti e la navigazione tra le app diventano operazioni fluide e intuitive come se lavorassi sul tuo PC portatile.

La tastiera include anche una riga completa di tasti di scelta rapida iOS e tasti retroilluminati ben distanziati che contribuiscono ad ottimizzare la produttività, sia di giorno che di notte.

E non preoccuparti per la batteria perché la tastiera si associa immediatamente e si alimenta tramite la tecnologia Smart Connector. La custodia stessa è alimentata direttamente dall’iPad, eliminando la necessità di fastidiose ricariche.

Inoltre, puoi sfruttare quattro modalità di utilizzo distinte: digitazione, lettura, disegno e visualizzazione. Il cavalletto flessibile consente un’inclinazione fino a 40°, garantendo sempre l’angolazione perfetta per ogni attività.

Approfitta dunque di questo ottimo sconto su Amazon e portatela a casa a soli 129 euro invece di 154,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.