Logitech C922 Pro Stream: la webcam definitiva a metà prezzo

La Logitech C922 Pro Stream Webcam è una webcam di alta qualità, perfetta per lo streaming di video professionale su siti web come Twitch e YouTube. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto PAZZO del 50%, il suo costo è sceso a soli 67,99 euro, rendendola la scelta definitiva per chi cerca un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile.

Logitech C922 Pro Stream: con questo prezzo ridicolo sta andando letteralmente a ruba

Logitech C922 Pro Stream Webcam offre uno streaming Full HD 1080p a 30 fps o 720p a 60 fps, con un campo visivo di 78° che copre tutta l’azione. La correzione automatica dell’illuminazione garantisce un’immagine nitida anche con scarsa illuminazione, grazie all’autofocus e alla correzione della luce istantanea. L’audio stereo premium garantisce una trasmissione chiara e naturale della tua voce, grazie ai due microfoni omnidirezionali che catturano il suono da qualsiasi angolazione. Inoltre, questa webcam è dotata di molteplici opzioni di montaggio, tra cui un treppiede da tavolo completamente regolabile che si estende fino a 18,5 cm.

Logitech C922 Pro Stream è compatibile con Windows 7, 8, 10 o successivo, Mac OS 10.10 o successivo e Chrome OS, e funziona con Skype, Google Hangouts, FaceTime per Mac, OBS e Xsplit. Inoltre, con l’acquisto della C922 Pro Stream Webcam, riceverai anche una licenza premium di 3 mesi per il software di streaming Xsplit.

Se sei alla ricerca di una webcam di alta qualità per lo streaming di video professionale, la Logitech C922 Pro Stream Webcam è sicuramente la scelta definitiva. Non perdere questa strepitosa occasione di acquistarla a soli 67,99 euro, grazie allo sconto FOLLE del 50%. Le scorte disponibili si stanno esaurendo molto velocemente e potresti rischiare di perdere questa occasione se non ti affretti. Inoltre, ricorda che con Amazon hai 30 giorni di tempo per decidere di effettuare la restituzione del prodotto, in caso non dovessi essere soddisfatto.

