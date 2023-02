Logitech C920 HD Pro: la regina delle webcam, in super sconto

Se sei alla ricerca di una webcam di alta qualità per videochiamate o streaming, la Logitech C920 HD Pro è proprio quello che stai cercando. Questa webcam, che attualmente è in vendita su Amazon con uno sconto del 30% a soli 72,99 euro, offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono adatta sia per l’uso professionale che per quello personale.

Logitech C920 HD Pro: con questo prezzo sta andando a ruba

Una delle caratteristiche principali della Logitech C920 HD Pro è la capacità di trasmettere video in Full HD e 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Questo significa che le tue videochiamate saranno di altissima qualità, con una nitidezza e una fluidità incredibili. Inoltre, la webcam si collega al tuo dispositivo tramite USB, il che la rende facile da configurare e utilizzare. Ma la qualità video non è l’unica caratteristica impressionante della Logitech C920 HD Pro. L’obiettivo in vetro a 5 elementi e la messa a fuoco automatica garantiscono una chiarezza e una nitidezza eccellenti, mentre la correzione automatica della luminosità HD assicura che le tue immagini siano sempre luminose e bilanciate.

Inoltre, la Logitech C920 HD Pro è dotata di due microfoni omnidirezionali, uno su ciascun lato della fotocamera, che catturano il suono in modo realistico ad ogni angolazione. Questo significa che la tua voce risulterà naturale e chiara durante le videochiamate o le registrazioni. La webcam è compatibile con Windows 7, 8, 10 o successivo, Mac OS 10.10 o successivo, Android e Chrome OS, e funziona con una vasta gamma di applicazioni come Skype, Google Hangouts, FaceTime, OBS e XSplit. Inoltre, è testata e certificata per Chromebook, ciò significa che si integra perfettamente con i dispositivi di questa piattaforma.

Insomma, se sei alla ricerca di una webcam di alta qualità che possa offrire videochiamate e streaming impeccabili, la Logitech C920 HD Pro è proprio quello che stai cercando. Con lo sconto del 30% su Amazon e il prezzo di soli 72,99 euro, questa è un’opportunità da non perdere.

