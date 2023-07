L'offerta estiva di ho. Mobile fa la differenza: 180 Giga a soli 7,99€

Si rinnova il listino di offerte “passa a ho. Mobile”. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, propone ora una nuova offerta che rappresenta, in questo momento, la soluzione più conveniente sul mercato per poter ottenere tanti Giga a prezzo ridotto. L’offerta in questione, infatti, include minuti ed SMS illimitati oltre a 180 GB al costo di appena 7,99 euro al mese e con attivazione gratuita.

La promozione è disponibilità con portabilità del numero da Iliad e dai principali operatori virtuali (Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Rabona Mobile e molti altri ancora). L’offerta è attivabile in esclusiva online, direttamente tramite il sito ufficiale di ho. Mobile raggiungibile tramite il box qui di sotto.

E’ il momento di passare a ho. Mobile: 180 GB a 7,99 euro al mese

La nuova offerta di ho. Mobile include:

minuti ed SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

in 4G fino a 30 Mbps tutti i servizi accessori inclusi e nessun costo nascosto

Si tratta della promozione ideale per minimizzare i costi, eliminare vincoli e spese nascoste e, soprattutto, accedere a tutti i Giga necessari per poter utilizzare liberamente il proprio smartphone in mobilità, anche durante le vacanze (ricordiamo che per chi viaggia all’estero, in UE vale il Roaming Like at Home e, quindi, è possibile utilizzare la SIM senza costi extra).

Il costo è di appena 7,99 euro al mese, con addebito su credito residuo e nessun costo iniziale di attivazione (la spesa iniziale è di 8 euro, compreso il primo mese dell’offerta). L’offerta è attivabile direttamente online, con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono inclusi tutti i principali operatori virtuali, da Fastweb a PosteMobile passando per CoopVoce e per il sempre più problematico Rabona Mobile).

La promozione, disponibile in esclusiva online, è attivabile per un periodo di tempo limitato tramite il link riportato qui di sotto.

