Localizzatore GPS: ERRORE DI PREZZO su Amazon? Solo 14€!

Il localizzatore GPS WanWayTech è lo strumento più indicato per tracciare con precisione e rapidità i movimenti di auto, moto, camion, roulotte, barche e tutti gli altri mezzi di trasporto. Quante volte vi è capitato di non ricordare più dove avessi parcheggiato? Ora avrete una soluzione funzionale ed economica che non dovreste farvi scappare. Grazie a un coupon del 50% da applicare prima di procedere all’acquisto e allo sconto del 23% sul prezzo di listino il prezzo finale è di soli 14,99 euro su Amazon. Il prezzo è il più basso di sempre e quasi un errore per quanto è basso.

Localizzatore GPS WanWayTech: caratteristiche principali

Questo dispositivi presenta un monitoraggio in tempo reale e aggiornamenti istantanei grazie alla sua raccolta dati che analizza e invia aggiornamenti al server ogni 10 secondi. La precisione del GPS è inferiore ai 5 metri ed è garantita da una batteria da 6000 mAh dalla durata di circa 30 giorni con una sola ricarica. È dotato di copertura mondiale completa e distanza di utilizzo illimitata grazie alla presenza di una scheda SIM internazionale già inclusa. Potreste decidere di usare il dispositivo anche quando viaggiate all’estero per proteggere la vostra valigia.

Tra le varie funzioni vi è la possibilità di impostare un limite di geolocalizzazione su una mappa attraverso qualsiasi forme voi vogliate e suonerà un allarme quando il dispositivo entra o esce da tale perimetro. Allo stesso tempo il dispositivo è dotato di una funzione che in caso di rimozione non autorizzata da un veicolo o da qualsiasi oggetto voi l’abbiate montato, vi arriva una notifica nel dispositivo associato. Inoltre vi sono due modalità di tracciamento: all’esterno si sfrutta il GPS, mentre in luoghi chiusi che non supportano il GPS, il dispositivo otterrà informazioni sulla posizione degli utenti di terminali mobili attraverso la rete di comunicazione radio dell’operatore mobile.

Infine il WanWayTech funziona anche con alcune app per smartphone iOS e Android come Google Maps, Alexa, Google Assistant, Google Panoramic Street View e tante altre. Insomma si tratta di un dispositivo incredibile che non potete assolutamente farvi scappare. Su Amazon lo acquistate a soli 14,99 euro grazie a un coupon sconto del 50% e a uno sconto del 23% sul prezzo di listino.

