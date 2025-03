Localizzatore GPS 4G con batteria a lunga durata: l'offerta da non perdere

Se quello che cerchi è un localizzatore GPS per la tua auto o qualsiasi altro veicolo, il Salind 20 4G è quello che fa per te. Grazie al suo monitoraggio in tempo reale e alla sua batteria a lunga durata, questo localizzatore è in grado di offrirti sicurezza e controllo costante dei tuoi mezzi.

Potrai tracciare la loro posizione in qualsiasi momento grazie all’app dedicata. Inoltre il segnale GPS è estremamente preciso e stabile, e ti permetterà di vedere in tempo reale dove si trova il tuo mezzo. Grazie alla connettività 4G riceverai aggiornamenti rapidi e affidabili sulla sua posizione.

Uno dei punti di forza di questo tracker è la sua batteria a lunga durata, che può arrivare fino a 180 giorni in modalità standby. Questo significa che non dovrai ricaricarlo di frequente, e potrai utilizzarlo a lungo senza preoccupazioni.

Questo dispositivo è dotato di un potente magnete integrato che ti permetterà di fissarlo agevolmente a qualsiasi superficie metallica del tuo veicolo. Non saranno necessarie installazioni complesse o cablaggi: ti basterà posizionarlo per poterlo utilizzare fin da subito.

Che tu voglia proteggere la tua auto, la moto, la tua barca o il camper, questo localizzatore è una soluzione versatile e pronta all’uso. Può essere utile anche per le aziende che desiderano monitorare le flotte aziendali.

In conclusione se quello che cerchi è un tracker GPS decisamente affidabile e facile da usare e per di più con un’ottima autonomia, non lasciarti sfuggire il Salind 20 a prezzo scontato: al momento su Amazon puoi approfittare del 25% di sconto più un ulteriore coupon del 5% da applicare al momento dell’acquisto!