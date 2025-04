Ritrova le tue cose con il localizzatore Bluetooth in super sconto

Perdi spesso le tue cose? Non sai mai dove le sono chiavi? Temi di smarrite i bagagli o la borsa della palestra? Risolvi questi dilemmi con MiTag Smart Tracker Tag. Si tratta di un dispositivo di un localizzatore Bluetooth compatibile con Android, ideale per rintracciare oggetti personali come chiavi, bagagli, valigie, zaini e portafogli. Questo tracker è progettato per offrire un’esperienza di localizzazione efficiente e accessibile, infatti, su Amazon lo trovi in sconto del -73% a soli 13,53 euro.

Il localizzatore Bluetooth MiTag

Il MiTag è dotato di una batteria sostituibile, che elimina la necessità di ricariche frequenti e garantisce una lunga durata di utilizzo. La batteria può essere sostituita con un tipo CR2032, assicurando una continuità operativa senza interruzioni. Il dispositivo è certificato IP67, il che significa che è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo adatto per un uso quotidiano anche in condizioni meno favorevoli.

Il funzionamento del localizzatore Bluetooth MiTag si basa sull’integrazione con l’app “Trova il mio dispositivo” di Android, che consente di visualizzare la posizione degli oggetti collegati su una mappa. Inoltre, il dispositivo può emettere un segnale acustico per facilitare la localizzazione quando si trova all’interno del raggio Bluetooth. Per gli oggetti fuori portata, il MiTag sfrutta la rete di localizzazione globale per fornire informazioni sulla posizione.

Il design compatto e resistente del MiTag lo rende facile da agganciare a qualsiasi oggetto, senza ingombrare. La sua compatibilità con Android lo distingue come un’alternativa economica rispetto ad altri tracker disponibili sul mercato.

Lo puoi appicciare alla biciletta, allo zaino, inserirlo nel portafogli. Le dimensioni ridotte lo rendono discreto e difficile da vedere a primo sguardo.