Lo Zaino perfetto per Ryanair ed EasyJet costa solo 28€ su Amazon!

Ogni volta che ci accingiamo a effettuare un viaggio low-cost è sempre un problema trovare uno zaino adatto come bagaglio a mano. D’ora in poi, però, potrai fare affidamento allo zaino Kono, caratterizzato da dimensioni perfette per viaggiare con Ryanair, EasyJet e molte altre compagnie. Ora, grazie allo sconto del 28%, lo potrai pagare solo 28,99€!

Tutte le caratteristiche dello zaino da viaggio Kono

Lo zaino Kono, realizzato con tessuto poliestere resistente all’acqua e durevole, si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La scelta del materiale contribuisce a garantire una protezione efficace contro gli imprevisti legati all’acqua. La tracolla e il lato posteriore sono realizzati in materiale a rete traspirante, offrendo comfort anche nelle giornate più calde. Dotato di cinghie di compressione laterali, queste permettono di ridurre il volume dello zaino, assicurando che gli oggetti al suo interno restino saldamente posizionati.

La versatilità dello zaino Kono si esprime appieno nel suo design 3 in 1. Con la pratica maniglia sulla parte superiore, può essere trasportato a mano con facilità. Gli spallacci regolabili in lunghezza consentono di indossarlo sulla schiena, garantendo un comfort adattabile alle tue esigenze. Inoltre, la presenza di una cinghia sul retro permette di fissarlo a una valigia da cabina più grande, rendendolo un compagno di viaggio ideale.

All’interno, lo scomparto principale offre uno spazio ampio e agevola un accesso facilitato ai tuoi effetti personali, grazie all’apertura in stile valigia. Il compartimento anteriore è dotato di varie tasche, pensate per organizzare al meglio notebook, penne, auricolari, dispositivi elettronici e altri piccoli oggetti. Una tasca frontale con zip, in particolare, si rivela perfetta per conservare in sicurezza il passaporto o i biglietti.

Caratterizzato da dimensioni di 40x20x25cm, questo zaino risulta perfetto come “borsa piccola” nei voli di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e molti altri!

Fai tuo questo zaino per soli 28,99€ invece dei tradizionali 39,99€ di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.