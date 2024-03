Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active in 3 RATE da 13€ da UNIEURO

Unieuro stupisce ancora e lo fa con un dispositivo che torna disponibile dopo tempo: lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Questo smartwatch versatile, sportivo e soprattutto di grande qualità, oggi può essere acquistato con la consapevolezza di riceverlo in un massimo di tre giorni.

Il fiore all’occhiello di questo prodotto super acquistato in tutti i paesi è sicuramente il prezzo di vendita. Bastano solo 39,99 € per acquistare sul sito di Unieuro uno degli smartwatch rivelazione del momento. Nel caso in cui l’utente volesse dilazionare il pagamento pagamento, ecco 3 rate da 13,33 € al mese. Basta scegliere la soluzione Klarna o PayPal, entrambe senza interessi.

Solo da Unieuro compri il Redmi Watch 3 Active come vuoi

Il punto di forza è ovviamente il display LCD ultra-ampio da 1,83″ di ampiezza dove l’utente legge tutte le informazioni in merito al suo stato di salute, al fitness e alle notifiche. Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active può essere personalizzato con più di 200 quadranti diversi diventando così, oltre che sportivo, anche elegante.

Sono più di 100 le modalità fitness di cui può tenere traccia, concedendo una vasta scelta tra gli sport principali. Per quanto concerne il monitoraggio della salute, rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco per tutto il giorno e anche il sonno in maniera scientifica. La batteria arriva fino a 12 giorni, veramente un privilegio per uno smartwatch di ultima generazione. Chi ama andarci al mare o praticare sport in acqua, può farlo in quanto è impermeabile fino a 5 ATM.

Acquistarlo poi è la cosa più semplice e piacevole, soprattutto con la consapevolezza di avere più possibilità. Il nuovo Xiaomi Redmi Watch 3 Active costa solo 39,99 € da Unieuro, sia sul sito che in store. Sul sito ufficiale gli utenti possono pagare in un’unica soluzione o sfruttando un’altra modalità: le 3 rate mensili.

Sia scegliendo Klarna che PayPal il percorso è lo stesso: non si pagano interessi e non serve alcuna busta paga. Optando per questa soluzione, il pagamento è di 13,33 € per 3 mesi. Il vero vantaggio dunque è proprio questo qui, ovvero avere uno smartwatch di uno dei brand più famosi al mondo pagandolo 13 € al mese tre volte e basta.