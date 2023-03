Lo Squalo diventa un gioco da tavolo: oggi al 57% di sconto

Oggi puoi unire la passione per il cinema e quella per i giochi da tavolo. Raversburger crea Lo Squalo, gioco in scatola ispirato al film blockbuster del grande regista Steven Spielberg. Invita i tuoi amici cinefili e divertiti in una partita stimolante, dove sceglierai se mangiare o rischiare di essere mangiato. Il gioco Lo Squalo è acquistabile su Amazon a soli €19,90, con uno sconto del 57% grazie a Prime.

Con Lo Squalo in scatola rivivrai le scene del film

Con questo gioco da tavolo (per 2-4 giocatori) rivivrai le scene memorabili del film. Ogni partita, di circa 60 minuti, è composta da due fasi differenti, a cui corrispondono due parti del tabellone: Amity Island e la sezione Orca. Nella prima tu e gli altri giocatori dovete collaborare per scovare la posizione dello squalo assassino e salvare i bagnanti. Nella seconda, Lo Squalo diventa un gioco di ruolo. Nei panni dei protagonisti Brody, Hooper e Quint tu e gli altri dovete sfoderare le carte azione e tante strategie per difendere l’Orca dal pericoloso predatore. Uno di voi potrà scegliere di interpretare proprio il temibile squalo.

Carte, pedine e segnalini rappresentano fedelmente i dettagli del film, con illustrazioni capaci di toccare il tuo lato più nostalgico. Nel dettaglio, la confezione contiene:

1 tabellone da gioco stampato su entrambi i lati

1 figura di squalo, 2 barche, 3 membri dell’equipaggio

16 carte abilità speciali e 16 carte emergenza, 16 carte emergenza e 16 carte evento amity

1 piastra di copertura del tracker dello squalo

4 schede dei personaggi con clip

8 carte barca

3 dadi e 40 gettoni

1 blocco con piani di movimento

Se ami il cinema questo gioco da tavolo non può mancare sul tuo scaffale.

