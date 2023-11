Lo Spazzolino Elettrico ultra-tecnologico con Display è SCONTATO del -32%!

Sapevi dell’esistenza degli spazzolini elettrici smart? Oclean X Pro Elite è uno di questi e, tra le altre cose, ti permetterà di avere un feedback in tempo reale sulle aree spazzolate correttamente e quelle mancate. Inoltre, si tratta di uno spazzolino pluripremiato. Ora puoi farlo tuo a soli 63,85€ invece di 109,99€, risparmiando un bel po’ di soldi!

Oclean X Pro Elite: lo spazzolino smart

Il display touchscreen a colori integrato fornisce in modo rapido e intuitivo informazioni sulla tua “spazzolatura”, inclusi dati come il tempo trascorso e la pressione applicata. Questo display multifunzione consente anche personalizzazioni delle impostazioni e l’accesso a funzioni avanzate, come il monitoraggio della salute orale e la pianificazione della spazzolatura.

Un aspetto dell’Oclean X Pro Elite da considerare è la sua silenziosità, con un livello di rumore di soli 45 dB, garantendo un’esperienza di spazzolatura tranquilla e priva di disturbi per gli altri.

Il motore a levitazione magnetica auto-sviluppato dall’azienda, è capace di generare 84.000 movimenti al minuto, offrendo una pulizia profonda per la tua igiene orale. La batteria di lunga durata, con autonomia di 35 giorni, può essere ricaricata rapidamente attraverso la base di ricarica wireless inclusa.

L’Oclean X Pro Elite presenta una gamma di modalità di spazzolatura preimpostate e 32 livelli di intensità, consentendoti di personalizzare la tua esperienza di secondo le tue preferenze. Con un rating di impermeabilità IPX7, lo spazzolino può essere utilizzato anche sotto la doccia senza preoccupazioni.

Il set completo include il manico dello spazzolino elettrico sonico X Pro Elite, un set di 7 testine per spazzolino DuPont, una custodia da viaggio, una base di ricarica wireless, un supporto a parete, il manuale utente e una garanzia di 2 anni. Oclean, tra le altre cose, garantisce la sostituzione gratuita dello spazzolino in caso di problemi di qualità.



