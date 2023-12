Lo Spazzolino Elettrico Oclean X Pro con 7 Testine è in sconto del 32%!

Il display touchscreen a colori dell’Oclean X Pro Elite offre una panoramica completa dei tuoi progressi di spazzolatura, fornendo informazioni dettagliate come il tempo rimanente, la modalità di pulizia attiva, la pressione applicata e altro ancora. Questo display rende facile visualizzare chiaramente tutte le informazioni, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con il suo motore a levitazione magnetica auto-sviluppato, l’Oclean X Pro Elite genera 84.000 movimenti al minuto, garantendo un’azione sonica ultra silenziosa che rimuove efficacemente placca e batteri senza danneggiare le gengive. La batteria dell’Oclean X Pro Elite offre un’autonomia eccezionale, durando fino a 35 giorni con una sola carica. La ricarica è rapida e conveniente, grazie al supporto di ricarica wireless incluso nella confezione e alla compatibilità con i caricabatterie wireless Apple o Android.

Con quattro modalità di pulizia (pulizia, sensibile, massaggio e bianco) e la possibilità di selezionare tra 32 intensità di pulizia, l’Oclean X Pro Elite offre una personalizzazione completa per adattarsi alle tue esigenze di igiene orale. Certificato impermeabile IPX7, l’Oclean X Pro Elite ti consente di lavare i denti anche sotto la doccia senza preoccupazioni. Inoltre, con sette testine di ricambio e una pratica custodia per il viaggio inclusa, hai tutto il necessario per una pulizia dentale impeccabile, ovunque tu vada.