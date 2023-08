Lo smartwatch TUTTOFARE Redmi Watch 3 Active costa 39€ su Amazon

La giornata non potrebbe partire con un’offerta Amazon più interessante in ambito wearable: lo smartwatch multifunzione Redmi Watch 3 Active è in vendita al prezzo di appena 39€. Nonostante il costo evidentemente molto conveniente ed economico, il wearable di Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista.

È dotato di un buon pannello touch a colori da 1.83 pollici, monta un precisissimo sensore HR per il tracking della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ed è anche resistente all’acqua e alla polvere.

Appena 39€ su Amazon per lo smartwatch multifunzione Redmi Watch 3 Active

Ciò che rende il device di Redmi un wearable da non farsi assolutamente scappare è la sua natura spiccatamente sportiva: una volta allacciato al polso, infatti, è in grado di tracciare con precisione più di 100 modalità fitness differenti (all’aperto e al chiuso) per ben 12 giorni di fila.

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartwatch super economico di Redmi fintanto che è in vendita su Amazon ad appena 39€; inoltre, se lo metti adesso nel carrello, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.