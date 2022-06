Lo smartwatch con Alexa: il futuro al polso con 24€ (-50%)

Questo eccezionale smartwatch, attualmente in sconto del 50% su Amazon, è uno spettacolo. Grazie al supporto ad Alexa integrato, puoi interagire con l’assistente vocale direttamente dall’orologio: chiedi informazioni, imposti promemoria o addirittura gestisci la casa smart.

Accedendo alla promozione, puoi fare un eccellente affare e portarlo a casa a 24,99€ appena. Scegli il colore che preferisci e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime. Offerta a tempo limitato, sii veloce.

Smartwatch con Alexa a gran prezzo su Amazon

Un ampio display da alta visibilità, incastonato in una cassa squadrata dal design super sobrio, che lo rende perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi outfit tu decida di indossare.

Oltre alla perfetta integrazione con l’assistente vocale Alexa, ci sono tutte le funzionalità che non dovrebbero mancare su un wearable di ottimo livello. Infatti, è dotato di eccellente gestione delle notifiche e di un sacco di feature dedicate a sport e salute.

Oltre a monitorare i tuoi allenamenti sportivi in dettaglio (ci sono 14 tipologie di workout a disposizione), puoi anche controllare il battito cardiaco H24, i livelli di ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo notturno.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo smartwatch compatibile con Alexa, adesso in sconto del 50%. Completa l’ordine velocemente per accaparrartelo a 24,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.