Lo smartwatch by Realme che non ti aspetti, ora a 24€: sconto del 50%

Proprio il wearable che, a questo prezzo, non ti aspetto. DIZO Watch 2 è uno smartwatch parte dell’ecosistema Realme TechLife e la qualità si vede da subito. Bellissimo e ricco di funzioni, con lo sconto del 50% diventa il dispositivo da non perdere. Eccellente batteria, 15 modalità sportive, frame in alluminio, oltre 100 quadranti e un’ottima applicazione per smartphone.

Fai subito il tuo affare su Amazon e portalo a casa a 24,99€ appena, puoi scegliere il tuo preferito fra tra diversi colori. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lo smartwatch by Realme è in gran sconto adesso

Bellissimo, stupisce a partire dal display. Un ampio pannello da 1,69″ che potrai personalizzare a piacimento grazie agli oltre 100 quadranti a tua disposizione all’interno dell’applicazione per Android e iOS.

Sono 15 le modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita mentre ti alleni, non manca la resistenza all’immersione in acqua fino a 50 metri (garantita dalla presenza della certificazione 5ATM). Tieni traccia senza problemi delle tue performance e conserva i dati di ogni sessione. Eccellenti anche le funzionalità dedicate alla salute, che comprendono il controllo del battito cardiaco H24 e la stima della quantità di ossigeno nel sangue.

Per finire, degna di nota l’autonomia energetica, che si spinge fino a 10 giorni. Insomma, questo smartwatch by Realme TechLife è un vero e proprio spettacolo. Con lo sconto del 50% diventa il wearable da accaparrarsi a cuor leggero. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 24,99€ appena. Le spedizioni sono super rapire e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.